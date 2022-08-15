Москва, 15 августа, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В список членов президиума совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления включен председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Обновленный состав совета при президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления и его президиума утвержден главой государства Владимиром Путиным 11 августа, указ опубликован 13 августа.

Parlamentchr.ru Магомед Даудов

Помимо Магомеда Даудова, в состав совета от Северо-Кавказского федерального округа вошли Анатолий Баганцов — глава станицы Кардоникская Зеленчукского района Карачаево-Черкесии, Борис Накусов — глава Кировского района Северной Осетии. Они будут представлять муниципальный уровень.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, поздравляя Магомеда Даудова с вхождением в состав президиума совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления, выразил уверенность, что, имея большой опыт работы, он «будет очень полезен Чеченской Республике и всей нашей стране в целом».

Напомним, председатель парламента Чечни Магомед Даудов впервые вошел в состав совета при президенте РФ по местному самоуправлению в 2019 году, представляя региональный уровень.