Ростов-на-Дону, , 09:25 — REGNUM Границу с Россией за сутки пересекли более 19 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 августа в пограничном управлении ФСБ России по Ростовской области.

Регистрация беженцев Александр Погожев © ИА REGNUM

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 19 тысяч граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области с начала массовой эвакуации мирных жителей Донбасса встретили более 2,5 млн человек. Более 4 тыс. человек, в том числе около 2 тыс. детей, находятся в пунктах временного размещения, действующих на Дону.