Ярославль, , 09:31 — REGNUM В Ярославле мужчина тайно снимал средства с банковской карты обездвиженного соседа по общежитию. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

Суд

41-летний мужчина снимал комнату в общежитии во Фрунзенском районе Ярославля. В соседней комнате жил 82-летний пенсионер. Из-за полученной травмы мужчина был обездвижен и нуждался в уходе. За ним присматривала одна из соседок. Осенью 2020 года ей нужно было уехать, и она попросила обвиняемого присмотреть за лежачим соседом.

«Пожилой сосед передал обвиняемому свою банковскую карту и пароль доступа к ней, чтобы тот мог купить необходимые продукты и снять оплату за свои услуги по общей договоренности. Узнав, что на банковском счету пенсионера хранится крупная сумма, мужчина решил похитить денежные средства», — рассказали в ярославском УМВД.

В дальнейшем мужчина установил себе на телефон банковское приложение, карту соседа привязал к своему номеру и сделал несколько переводов на свой счёт. Общая сумма составила больше 960 тысяч рублей. При этом пенсионер телефоном не пользовался, а потому не мог получить уведомлений о списании. В конце декабря он скончался, а обвиняемый съехал. Именно тогда родственники узнали о пропаже денег. После обращения в полицию мужчину нашли, он признал свою вину и раскаялся. Сейчас уголовное дело передано в суд.