Петропавловск-Камчатский, , 09:24 — REGNUM В Камчатском крае намерены закрывать потребность в кадрах в отрасли сельского хозяйства, предложив работу людям, эвакуированным из Донецкой и Луганской Народных Республик. С этой целью в регионы России, где находится больше всего беженцев, намерены отправить делегацию с Камчатки, сообщило ИА «Кам 24».

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Трактор. Сельское хозяйство

«Предлагаю направить делегацию от Камчатского края в Ростовскую, Курскую и Брянскую области для встреч с людьми, которые покинули территории Украины, Донецкой и Луганской республик. Уверен, что там мы сможем найти специалистов с профильным образованием, имеющих опыт работы в сельском хозяйстве и пригласить их на работу в Камчатский край. Для этого нужно предусмотреть подъёмные. Жильё есть в Мильковском районе, при необходимости найдем жильё и в Елизовском районе», — отметил заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.

Его предложение было поддержано губернатором региона Владимиром Солодовым. По его словам, в первую очередь людей будут трудоустраивать на новые сельхозпредприятия в Быстринском районе, Мильковском и Елизовском районах Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатку уже прибыли и проживают в крае 79 переселенцев из ЛДНР и с Украины.