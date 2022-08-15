Беженцев из Донбасса зовут работать на сельхозпредприятия Камчатки
Петропавловск-Камчатский, 15 августа, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В Камчатском крае намерены закрывать потребность в кадрах в отрасли сельского хозяйства, предложив работу людям, эвакуированным из Донецкой и Луганской Народных Республик. С этой целью в регионы России, где находится больше всего беженцев, намерены отправить делегацию с Камчатки, сообщило ИА «Кам 24».
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Его предложение было поддержано губернатором региона Владимиром Солодовым. По его словам, в первую очередь людей будут трудоустраивать на новые сельхозпредприятия в Быстринском районе, Мильковском и Елизовском районах Камчатки.
Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатку уже прибыли и проживают в крае 79 переселенцев из ЛДНР и с Украины.