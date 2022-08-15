Соледар, ДНР, 15 августа 2022, 09:29 — REGNUM Командный состав военных подразделений Украины покинул позиции вблизи города Соледар в ДНР. Об этом офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил 15 августа в своём телеграм-канале.
По его словам, близ Соледара «отмечено убытие с позиций офицерского состава ВСУ». Командиры переложили свои обязанности на сержантов и рядовых.
Как сообщало ИА REGNUM, в районе Соледара идёт наступление союзных сил.
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