Соледар, ДНР, 15 августа, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Командный состав военных подразделений Украины покинул позиции вблизи города Соледар в ДНР. Об этом офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил 15 августа в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО в Донбассе

По его словам, близ Соледара «отмечено убытие с позиций офицерского состава ВСУ». Командиры переложили свои обязанности на сержантов и рядовых.

Как сообщало ИА REGNUM, в районе Соледара идёт наступление союзных сил.

Читайте также: Военные ЛНР показали кадры уничтожения позиции ВСУ под Соледаром