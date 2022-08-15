Сеул, 15 августа, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В Южной Корее выразили обеспокоенность визитом японских законодателей в храм Ясукуни. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства иностранных дел страны.

Emihonot.seesaa.net Храм Ясукуни в Токио

«Мы выражаем глубокое разочарование и сожаление в связи с тем, что представители японского правительства вновь отдали дань уважения солдатам в храме Ясукуни, который считается символом японского милитаризма», — сообщили представители министерства.

В МИД Южной Кореи также призвали властей Японии «взглянуть в лицо истории» и задуматься о прошлом.

По сообщению японских СМИ, 15 августа Фумио Кисида направил ритуальное подношение к синтоистскому храму Ясукуни, однако от посещения храма премьер-министр отказался.

Известно, что храм лично посетили члены правительства Японии и представители правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), включая председателя политсовета ЛДП Коити Хагиуда, министра экономической безопасности Санаэ Такаити и министра по делам восстановления Кения Акиба.

В храме Ясукуни хранятся памятные таблички с именами 2,46 млн солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, среди них имена 14 военных преступников Второй мировой войны.