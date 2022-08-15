Симферополь, 15 августа 2022, 09:23 — REGNUM Жители улиц Карла Маркса и Шмидта города Симферополя обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой содействовать отмене ранее вынесенного решения городского совета крымской столицы о переименовании этих улиц. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Степан Кискин. С открытым обращением на имя Владимира Путина выступило также бюро совета реготделения партии.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая депутаты городского совета Симферополя согласовали решение о переименовании улицы Карла Маркса в Екатерининскую, а улицу Шмидта в Потёмкинскую, мотивируя это «возвращением исторических названий».
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