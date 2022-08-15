Иркутская область, 15 августа, 2022, 09:23 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области известило о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в отношении жителя Чунского района: мужчина совершил больше 50 переводов, перечислив лжесотрудникам банка миллион рублей.

U.S. Marine Corps Телефонный мошенник

В дежурную часть полиции обратился 43-летний местный житель с заявлением о том, что телефонные аферисты уговорили его оформить кредит и перевести деньги преступникам.

Как выяснили полицейские, мужчине позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что на его имя на крупную сумму одобрен кредит, которым пытаются завладеть злоумышленники.

Звонивший предупредил, что для того, чтобы обезопасить финансы, требуется самому оформить заявку, снять деньги и положить их на «защищенный» счет. В этот же день житель районного цента, действуя по указаниям собеседника, оформил кредит и произведя более 50 операций и перевел тем самым на номера телефонов, указанные мошенником, 1 миллион рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жертвой мошенников стал 30-летний житель Тайшета: он перевел «банкирам» свыше четырёх миллионов рублей.

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