Пекин, , 09:22 — REGNUM Посол Китая в Индии заявил, что в отношениях между Индией и Китаем «наблюдается позитивный импульс» и призвал Индию придерживаться принципа «одного Китая» после того, как Министерство иностранных дел Индии впервые публично прокомментировало провокационный визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров Тайвань, сообщает 14 августа газета Global Times.

Владимир Путин, Нарендра Моди и Си Цзиньпин перед началом встречи в формате Россия — Индия — Китай Kremlin.ru

Эксперты призвали Индию выбрать прагматичную политику в отношении Китая по чувствительным вопросам, включая тайваньский вопрос и американо-индийское сотрудничество, чтобы китайско-индийские отношения значительно улучшились.

На пресс-брифинге 14 августа посол Китая в Индии Сунь Вэйдун заявил, что Индия и Китай наблюдают «позитивный импульс» в отношениях, учитывая две встречи между министрами иностранных дел за последние несколько месяцев и участие премьер-министра Индии Нарендры Моди на саммите БРИКС в июне, о чем сообщила газета Hindu 14 августа.

Сунь говорил о тайваньском вопросе, который в последнее время стал горячей темой на фоне эскалации напряженности в Тайваньском проливе после визита Пелоси на остров, и призвал Индию продолжать соблюдать принцип «одного Китая», говорится в сообщении посольства Китая в Индии.

Замечания Суня прозвучали после того, как представитель Министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи 12 августа заявил, что министерство обеспокоено развитием напряженности в Тайваньском проливе и призвало «проявлять сдержанность, избегать односторонних действий по изменению статус-кво и деэскалации напряженности» в регионе, отмечает PTI.

Агентство Reuters сообщило, что, отвечая на вопрос о позиции Индии в отношении принципа «одного Китая», Багчи сказал, что «соответствующая политика Индии хорошо известна и последовательна». Сунь призвал Индию подтвердить свою позицию соблюдения этого принципа 13 августа, цитирует PTI его слова, сказанные группе журналистов.

«Принцип одного Китая является политической основой китайско-индийских отношений», — подчеркнул посол на брифинге.

Эксперты заявили, что замечания Багчи по тайваньскому вопросу направлены на поддержание баланса между Китаем и США, чтобы максимизировать свои собственные интересы в регионе.

«То, что Багчи на этот раз не делает четкого заявления о том, что Индия поддерживает принцип одного Китая, на самом деле является обычной практикой страны в течение десятилетия, когда касается тайваньского вопроса, хотя она была одной из первых стран, признавших, что существует только один Китай», — сказал директор исследовательский отдел Института национальной стратегии при Университете Цинхуа Цянь Фэн .

Цянь отметил, что в последнее время появились признаки того, что китайско-индийские отношения улучшаются, но отношения все еще находятся на низком уровне из-за пограничного противостояния, сотрудничества Индии с США в Индо-Тихоокеанском регионе и неблагоприятного общественного мнения в двух странах. Совместные военные учения между США и Индией планируется провести в середине октября в населенном пункте Аули индийского штата Уттаракханд, менее чем в 100 километрах от спорного пограничного района страны с Китаем, сообщает CNN.

«Индия должна соблюдать «три взаимности» в китайско-индийских отношениях, особенно по чувствительным вопросам, включая тайваньский вопрос и ее совместную деятельность с США в регионе, чтобы двусторонние отношения могли существенно улучшиться», — сказал Цянь.

Он также упомянул недавнее давление Индии на Шри-Ланку с целью отсрочки прибытия китайского исследовательского судна «Юаньван-5» в порт Хамбантота на Шри-Ланке, заявив, что это последний пример сложности и деликатности китайско-индийских отношений. Судно «Юаньван-5» было допущено к швартовке в порту Хамбантота с 16 по 22 августа, сообщило агентство Bloomberg.