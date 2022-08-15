* запрещённая в России организация

Кабул, , 09:23 — REGNUM Ряд руководителей «Совета национального сопротивления за спасение Афганистана» на виртуальном собрании объявили о принятии хартии совета. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

В хартии, которая была обнародована вечером 14 августа, подчёркивается необходимость единства против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «укрепления системы парламентско-федеративной Исламской Республики».

Совет сопротивления призвал «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вступить в «честные переговоры о создании инклюзивного переходного правительства, а затем выборной системы и правительства».

Совет предупредил, что, если требования народа Афганистана и всего мира не будут услышаны, «для того, чтобы расширить национальное сопротивление и стоять по всей стране до ликвидации узурпаторского и незаконного правления «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и для достижения прочного мира и достижения стабильного избранного правительства и системы, будут приняты практические меры».

Совет сопротивления будет продолжать поддерживать «фронты сопротивления во всех частях» страны против «незаконного и стремящегося к монопольному господству режима талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

На виртуальном собрании выступил Ахмад Масуд, лидер Фронта национального сопротивления Афганистана: »Наши усилия заключаются в том, чтобы объединить все группы и спектры, чтобы найти решение для Афганистана, и это должна быть широкая коалиция течений и групп».

Совет сопротивления заявил, что работает над консолидацией федеративной системы «Парламент — Исламская республика», и добавил, что «республика и демократия найдут лучшее воплощение в рамках парламентской системы». В хартии подчёркивается, что «необходима парламентская система, основанная на честных выборах таким образом, чтобы все этнические группы, проживающие в Афганистане, имели сбалансированное представительство и «должны избираться также должностные лица правительства, муниципалитетов, губернаторы провинций и уездов». В то же время в хартии выражена озабоченность по поводу распространения терроризма и экстремизма, массовых и целенаправленных убийств, превращения Афганистана в опосредованное поле боя.

Высший совет сопротивления спасения также поблагодарил международное сообщество за то, что оно не признало «тираническое и незаконное правление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Последняя часть этой хартии, состоящая из пяти глав и 71 статьи, посвящена организации Совета сопротивления. В этом разделе говорится, что «для достижения целей, изложенных в настоящей хартии, в рамках Совета сопротивления создаются следующие институты: собрание учредителей, руководящий совет, верховный совет и административное управление.

Напомним, несколько месяцев назад рядом видных афганских политических деятелей, бежавших в зарубежные страны, в Турции был создан «Совет национального фронта сопротивления за спасение Афганистана».

В виртуальной встрече приняли участие некоторые члены этого фронта, в том числе Салахуддин Раббани, маршал Абдул Рашид Дустум, Мохаммад Мохаккек, Юнус Кануни, Атта Мохаммад Нур, Исмаил Хан и другие.