Пермь, , 09:21 — REGNUM Объявлен конкурс на строительство третьего этапа улицы Строителей в Перми. Стартовая цена контракта составляет 5,4 млн рублей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Строительство дорог Volgograd.ru

Третий этап включает строительство трассы от ул. Папанинцев до площади Гайдара. Победителю аукциона предстоит построить дорогу и путепровод эстакадного типа с подпорными стенками над ул. Локомотивной. Протяженность объекта составит 1,45 км.

Заявки на участие в тендере принимаются до 30 августа. Подрядчик определится 2 сентября.

Напомним, в столице Перми реализуют крупный проект по строительству автодороги. Ввести в строй объект намерены к 2028 году. Возведение 7 километров трассы разделено на четыре этапа.

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