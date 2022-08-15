Пермь, 15 августа 2022, 09:21 — REGNUM Объявлен конкурс на строительство третьего этапа улицы Строителей в Перми. Стартовая цена контракта составляет 5,4 млн рублей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
Третий этап включает строительство трассы от ул. Папанинцев до площади Гайдара. Победителю аукциона предстоит построить дорогу и путепровод эстакадного типа с подпорными стенками над ул. Локомотивной. Протяженность объекта составит 1,45 км.
Заявки на участие в тендере принимаются до 30 августа. Подрядчик определится 2 сентября.
Напомним, в столице Перми реализуют крупный проект по строительству автодороги. Ввести в строй объект намерены к 2028 году. Возведение 7 километров трассы разделено на четыре этапа.
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