Донецк, , 09:21 — REGNUM За последние сутки украинские войска совершили обстрел территории Донецкой Народной Республики 65 раз. Об этом 15 августа сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Дом после артобстрела Дарья Драй © ИА REGNUM

По информации представительства, за некалендарные сутки с 06:00 14 августа по 06:00 15 августа противник обстрелял территорию республики, выпустив 365 боеприпасов.

Уточняется, что огонь вёлся из ствольной артиллерии различного калибра, а также РСЗО и миномётов.

Накануне было зафиксировано 57 обстрелов.