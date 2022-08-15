Донецк, 15 августа, 2022, 09:21 — ИА Регнум. За последние сутки украинские войска совершили обстрел территории Донецкой Народной Республики 65 раз. Об этом 15 августа сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

По информации представительства, за некалендарные сутки с 06:00 14 августа по 06:00 15 августа противник обстрелял территорию республики, выпустив 365 боеприпасов.

Уточняется, что огонь вёлся из ствольной артиллерии различного калибра, а также РСЗО и миномётов.

Накануне было зафиксировано 57 обстрелов.