Кабул, 15 августа, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Несмотря на то, что войска США ушли из Афганистана, Вашингтон не может стереть свою вину за беды этой страны и должен платить «за битые горшки». Об этом 15 августа заявил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

«Американцы унесли ноги. Но в головах простых афганцев они не могут стереть свою вину за беды Афганистана. Они должны платить за битые горшки», — сказал он в интервью РИА Новости.

Кроме того, Жирнов напомнил, что об этом также неоднократно говорил президент России Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генерал армии США в отставке Джек Кейн заявил, что выводом войск из Афганистана США вернули себя в положение, существовавшее до 11 сентября 2001 года.