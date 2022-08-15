Горно-Алтайск, , 09:17 — REGNUM В магазинах Республики Алтай в июле 2022 года индекс потребительских цен составил 100,1%. По сравнению с июлем 2021 года цены выросли на 17,5%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайкрайстата.

Корзина покупателя Kaluga-poisk.ru

За месяц продукты питания подешевели на 0,1%, непродовольственные товары — на 0,3%, тогда как цены на услуги в среднем выросли на 1,5%.

«Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания за месяц снизилась на 1,7% и на конец июля 2022 года составила 6440,77 рублей в расчёте на 1 человека», — отметили в службе статистики.