Кабул, 15 августа 2022, 09:16 — REGNUM Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в России) — это реальность в Афганистане, от которой не уйти, поэтому нужно работать с ними там. Об этом заявил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов.
Как сообщало ИА REGNUM, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили 15 августа государственным праздником в честь годовщины прихода к власти в Афганистане.
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