* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, 15 августа, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в России) — это реальность в Афганистане, от которой не уйти, поэтому нужно работать с ними там. Об этом заявил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов.

(сс) Olgamielnikiewicz Афганистан

«Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как бы к ним ни относиться, — это реальность, от которой не уйти. Поэтому мы должны работать с ними там, где это отвечает нашим интересам и где это требуется для решения стоящих перед Россией задач», — сказал Жирнов в интервью РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили 15 августа государственным праздником в честь годовщины прихода к власти в Афганистане.

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