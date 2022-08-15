Мюнхен, Германия, , 09:16 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» одержала победу над «Вольфсбургом» во втором туре чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0.

ФК Бавария Мюнхен

На 33-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Баварии» Джамал Мусиала. А спустя десять минут нападающий Томас Мюллер забил второй мяч.

После двух туров «Бавария» идёт на первом месте в Бундеслиге, команда одержала две победы и набрала шесть очков. «Вольфсбург» с одним очком занимает 15-е место.

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