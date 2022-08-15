Красноярск, , 09:14 — REGNUM В Красноярске уходит в отставку заместитель главы города Олег Животов, курирующий вопросы градостроительства и размещения временных объектов.

Отставки и назначения Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщил 15 августа в своём телеграм-канале депутат Заксобрания Красноярского края Илья Зайцев («Единая Россия»), Животов покинет свой пост уже на этой неделе. Он написал заявление об отставке: «Его просьба была удовлетворена».

Напомним, Олег Животов — уроженец города Иркутска. Окончил Красноярскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы». С 1987 года работал в дорожно-строительной отрасли. С 2009 по 2012 год был начальником отдела развития строительного комплекса в краевом министерстве строительства и архитектуры. В 2012 году возглавил территориальный градостроительный институт «Красноярскгражданпроект».

С ноября 2017 года по январь 2018 года являлся заместителем мэра Красноярска, руководил департаментом градостроительства. Затем занял пост заместителя главы города, курирующего работу департамента градостроительства и управления архитектуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года стало известно о том, что Сергей Ерёмин уходит в отставку с должности главы Красноярска. Он перешёл на должность вице-губернатора по развитию городов в крае.

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