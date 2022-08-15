Кемерово, , 09:15 — REGNUM Из Кемеровской области в Донецкую Народную Республику уже отправлено около 250 тонн гуманитарной помощи. Жители сибирского региона собрали нескоропортящиеся продукты питания, книги, канцелярию, спортивный инвентарь и игрушки для детей, одежду, кровати, матрасы и электрочайники. Об этом во время медиамарафона «Кузбасс — Донбассу» рассказал руководитель молодежного движения Кирилл Погорелко.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Волонтёры — одни из самых неравнодушных людей, которые жертвуют своим временем и силами, чтобы помогать другим. Прежде всего мы помогаем в сборе гуманитарной помощи, — подчеркнул он. — Некоторые наши волонтёры уже побывали в ДНР. Из Горловки ребята вернулись очень воодушевленными: рассказали, как им были рады, как нас там ждали. Если надо, готовы отправиться опять, чтобы помогать на месте».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Кузбасса пообещали, что регион поможет в восстановлении объектов промышленности и гражданской инфраструктуры Горловки.

При этом 15 августа в 5:00 (время местное) в сибирском регионе стартовал медиамарафон «Кузбасс — Донбассу», проходящий под слоганом «Своих не бросаем!»

Читайте также: В Горловке верят, что РФ придёт навсегда — замминистра образования Кузбасса