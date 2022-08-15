Москва, , 09:13 — REGNUM Власти Афганистана намерена закупить почти 1 миллион баррелей российской нефти. Об этом заявил министр промышленности и торговли страны Нуриддин Азизи, передают 15 августа РИА Новости.

Афганистан James Purschwitz

По его словам, Афганистан сможет покупать ещё больше нефти, если Россия готова поставлять больше. «Это не проблема», — отметил Азизи.

«Также власти Афганистан намерены рассмотреть вариант торговли нефтью по бартеру», — сказал Азизи, добавив, что его страна делает наибольший упор на проект по нефти и газу.

Как сообщало ИА REGNUM, Афганистан в целом не является важным партнером для России, и для прочих стран — тоже.

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