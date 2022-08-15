Ереван, , 09:12 — REGNUM На сегодняшний день остаётся неизвестной судьба 16 человек после взрыва в торговом центре (ТЦ) «Сурмалу» в Ереване. Об этом 15 августа сообщил пресс-секретарь Армении МЧС Айк Костанян на своей странице в одной из соцсетей.

Взрыв Clker.com

«В результате полученных службой спасения 911 телефонных сообщение пропавшими без вести на территории торгового центра «Сурмалу» могут считаться 16 человек», — написал он в своём сообщении.

Также Костанян опубликовал фамилии указанных лиц, попросив сообщить о них в службу 911.

Отметим, по последним данным в результате взрыва склада пиротехнических материалов в ереванском ТЦ «Сурмалу» шесть человек погибли и свыше 60 были ранены.