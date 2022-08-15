Уфа, , 09:14 — REGNUM Гимназии в Башкирии могут присвоить имя писателя Рашита Назарова. Об этом 15 августа сообщил заместитель председателя госсобрания региона Рустам Ишмухаметов в своем телеграм-канале.

1 сентября в архангельской гимназии №3 Dvinanews.ru

Он сообщил, что получил ответ из республиканского правительства на обращение с просьбой присвоить имя писателя Рашита Назарова Толбазинской гимназии, расположенной в Аургазинском районе Башкирии.

Ишмухаметов отметил, что члены комиссии при главе Башкирии по вопросам увековечения памяти и чествования выдающихся деятелей, которые внесли значительный вклад в развитие региона, приняли положительное решение.

«Творчество лауреата государственной премии Башкирии имени Салавата Юлаева Рашита Назарова является образцом башкирского поэтического мастерства. Его произведения включены в программы средних и высших учебных заведений Башкирии. Стихи переведены на русский, турецкий и татарский языки», — пояснил заместитель председателя госсобрания региона, поздравив всех, кто был заинтересован в положительном решении данного вопроса.