Пекин, 15 августа, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Хотя прошло 77 лет с момента безоговорочной капитуляции Японии во Второй мировой войне, некоторые высокопоставленные японские политики всё еще кажутся одержимыми агрессией, поскольку министр промышленности Японии стал первым членом кабинета премьер-министра Фумио Кисиды, посетившим печально известный храм Ясукуни, где почитают военных преступников, сообщает 15 августа газета Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Японский милитаризм

Посещение храма Ясукуни, в котором почитаются печально известные японские военные преступники класса А, символизирующего военные зверства и милитаризм Японии во время Второй мировой войны, было широко осуждено соседними странами и регионами. Наблюдатели расценили посещение храма как попытку оправдать историю агрессии Японии, предупредив при этом, что Япония далеко продвинулась в укреплении своей военной мощи с намерением вернуться на старый путь милитаризма.

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура 13 августа посетил храм после того, как 10 августа он был назначен членом нового кабинета Кисиды.

«Я решил сделать всё возможное для мира и развития Японии, думая при этом о покойном премьер-министре Синдзо Абэ», — заявил Нисимура журналистам, передает Kyodo News.

По данным японских СМИ, Нисимура был важным доверенным лицом Абэ, который был застрелен в прошлом месяце, и членом фракции Абэ — основного внутриполитического блока правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

«Желание мира во всём мире», упомянутое таким правым политиком, иронично, особенно после того как он посетил Ясукуни, в котором похоронены главные виновники прошлого мирового хаоса, вторжения и колонизации», — сказал в воскресенье Global Times младший научный сотрудник Центра японских исследований Фуданьского университета Ван Гуантао.

Посещение храма Ясукуни еще раз показывает ошибочное отношение японского правительства к историческим вопросам, заявил 14 августа пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь, отметив, что Китай направил Японии торжественные представления.

«Мы призываем японскую сторону признать и глубоко задуматься над своей историей агрессии, должным образом решать соответствующие вопросы с чувством ответственности и завоевать доверие своих азиатских соседей и международного сообщества в целом посредством конкретных действий», — сказал пресс-секретарь.

Южная Корея 13 августа выразила «глубокое разочарование и сожаление» в связи с визитом Нисимуры. Святыня «прославляет прошлую агрессивную войну Японии и хранит память о военных преступниках», говорится в заявлении министерства иностранных дел Южной Кореи, сообщает Reuters.

Наблюдатели осудили некоторые консервативные силы Японии, которые, похоже, всё еще одержимы агрессивным военным прошлым своей страны, которое идет вразрез с мировыми тенденциями и может подорвать с таким трудом завоеванные мир и стабильность в Восточной Азии и во всем мире, отмечает Global Times.

Некоторые другие члены кабинета, такие как крайне правый политик Санаэ Такаичи, министр экономической безопасности, вероятно, посетят храм 15 августа по случаю 77-й годовщины безоговорочной капитуляции Японии во Второй мировой войне, отметил директор Института исследований Северо-Восточной Азии при Академии общественных наук провинции Хэйлунцзян Да Чжиган. Эксперт отметил, что в последние годы святыню посещали многие японские законодатели, но членов кабинета министров Японии было мало.

Япония уже далеко продвинулась в укреплении своей политической и военной мощи, предупредил Ван, отметив, что этот визит является попыткой оправдать историю агрессии Японии. Да сказал, что, хотя в этом году исполняется 50 лет со дня установления китайско-японских отношений, напряженность между Китаем и Японией по-прежнему остается жесткой в контексте того, что Япония сотрудничает с США и подталкивает некоторые европейские страны к сдерживанию Китая, а также разжигает проблемы по тайваньскому вопросу после того, как спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси осуществила провокационный визит на остров Тайвань.

Посещение храма Ясукуни станет лишь еще одним ударом по двусторонним связям с Китаем, предупредил эксперт. Поскольку 14 августа является 10-м днем памяти «женщин для утех», которых японские военные принудили к сексуальному рабству во время Второй мировой войны, Мемориальный зал жертв резни в Нанкине, устроенной японскими захватчиками, 14 августа призвал общественность не забывать историю и передавать правду об истории.

С 1931 по 1945 год более 200 000 китайских женщин были насильно взяты в рабство вторгшейся японской армией в качестве «женщин для утех». Их пытали, некоторых замучили до смерти, но японские правые силы отрицали историю, осужденную нанкинским мемориальным залом. Нанкинская организация призвала Японию официально извиниться перед «женщинами для утех», менее 20 из которых всё еще живы.

По данным тайваньских СМИ, бывший региональный лидер Ма Инцзю 14 августа присутствовал на мероприятии, посвященном дню памяти «женщин для утех», и призвал Японию извиниться перед ними и выплатить им компенсацию. Он раскритиковал нынешние власти Демократической прогрессивной партии Тайваня за их молчание по историческому вопросу и даже за попытку стереть историческую память о «женщинах для утех».