Токио, , 09:12 — REGNUM В годовщину капитуляции Японии во Второй мировой войне премьер-министр страны Фумио Кисида пообещал, что Япония никогда больше не будет вести войн, а члены его кабинета, несмотря на риск международного возмущения, отметили дату посещением храма, где захоронены военные преступники, как передает агентство Reuters.

Храм Ясукуни Toshihiro Gamo

Синтоистский храм Ясукуни считается символом прошлого японского милитаризма, в нем почитаются 14 японских военачальников, осужденных международным трибуналом как военные преступники, а также индийский судья Радхабинод Пал, который единственный из судей выступил за оправдание обвиняемых.

В связи с годовщиной Кисиде пришлось трудную задачу: не возмутить соседей и партнеров Японии и при этом не обидеть более правых членов его Либерально-демократической партии.

Кисида отправил в Ясукуни подношение, но не стал его посещать. Он также отправлял подношения в храм на праздники в 2021 году и весной 2022 года.

«Мы никогда больше не повторим ужасов войны. Я буду продолжать жить в соответствии с этой решительной клятвой», — сказал Кисида на светском собрании в Токио, где также присутствовал император Нарухито.

Рано утром 15 августа святилище посетили несколько министров кабинета, в том числе министр экономической безопасности Санаэ Такаити и министр по восстановлению пострадавшего от стихийного бедствия северного региона Тохоку Кения Акиба. Ранее это место посетил Коити Хагиуда, один из ведущих членов ЛДП, и министр торговли Ясутоси Нисимура.

«Для любой страны естественно отдать дань уважения тем, кто отдал жизнь за свою страну», — заявил ранее 15 августа главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Из премьер-министров во время пребывания у власти последним святилище посетил покойный Синдзо Абэ в 2013 году. Этот визит возмутил Китай и Южную Корею и даже вызвал дипломатическое осуждение со стороны США, близкого союзника Японии.

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