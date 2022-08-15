Японские министры отдали дань уважения осужденным военным преступникам
Токио, 15 августа, 2022, 09:12 — ИА Регнум. В годовщину капитуляции Японии во Второй мировой войне премьер-министр страны Фумио Кисида пообещал, что Япония никогда больше не будет вести войн, а члены его кабинета, несмотря на риск международного возмущения, отметили дату посещением храма, где захоронены военные преступники, как передает агентство Reuters.
Синтоистский храм Ясукуни считается символом прошлого японского милитаризма, в нем почитаются 14 японских военачальников, осужденных международным трибуналом как военные преступники, а также индийский судья Радхабинод Пал, который единственный из судей выступил за оправдание обвиняемых.
В связи с годовщиной Кисиде пришлось трудную задачу: не возмутить соседей и партнеров Японии и при этом не обидеть более правых членов его Либерально-демократической партии.
Кисида отправил в Ясукуни подношение, но не стал его посещать. Он также отправлял подношения в храм на праздники в 2021 году и весной 2022 года.
«Мы никогда больше не повторим ужасов войны. Я буду продолжать жить в соответствии с этой решительной клятвой», — сказал Кисида на светском собрании в Токио, где также присутствовал император Нарухито.
Рано утром 15 августа святилище посетили несколько министров кабинета, в том числе министр экономической безопасности Санаэ Такаити и министр по восстановлению пострадавшего от стихийного бедствия северного региона Тохоку Кения Акиба. Ранее это место посетил Коити Хагиуда, один из ведущих членов ЛДП, и министр торговли Ясутоси Нисимура.
«Для любой страны естественно отдать дань уважения тем, кто отдал жизнь за свою страну», — заявил ранее 15 августа главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.
Из премьер-министров во время пребывания у власти последним святилище посетил покойный Синдзо Абэ в 2013 году. Этот визит возмутил Китай и Южную Корею и даже вызвал дипломатическое осуждение со стороны США, близкого союзника Японии.