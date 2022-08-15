Ростов-на-Дону, 15 августа, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Жителей Ростовской области экстренно предупредили об аномальной жаре. В ближайшие дни столбики уличных термометров поднимутся выше +40 градусов, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». Реж. Владимир Мотыль. 1970. СССР Жара

Согласно прогнозу синоптиков, до 17 августа во второй половине дня на территории Ростовской области ожидается сильная жара. Воздух прогреется до +40…+42 градусов.

Вместе с тем в восьми муниципальных образованиях Ростовской области ожидается чрезвычайная пожароопасность, в остальных городах и районах, в том числе в Ростове-на-Дону, прогнозируется высокая пожароопасность.