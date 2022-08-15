Посёлок Верхнечусовские городки, Пермский край, 15 августа, 2022, 09:07 — ИА Регнум. В Пермском крае завершились поиски шестилетней девочки, которая пропала 12 августа в селе Верхнечусовские Городки Чусовского городского округа. Тело ребёнка нашли в колодце. Как сообщает Ural Mash | Урал Мэш в соцсети «В Контакте», есть подозрения, что тело могли подбросить.

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По данным информресурса, коллектор находится рядом с магазином, где ребёнка видели в последний раз. »Колодец ранее был пуст, его проверяли спасатели и волонтёры Национального центра помощи пропавшим детям, от которых поступила информация», — говорится в сообщении.

Напомним, девочка ушла у магазин вечером 12 августа и не вернулась. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). В ночь на 15 августа СУ СКР по Прикмью заявило, что девочку обнаружили мёртвой в колодце.