Мелитополь, 15 августа, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Вокруг Запорожской атомной электростанции следует объявить режим тишины, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Запорожская АЭС

«Руководству ООН и главе дипломатии Евросоюза надо не о демилитаризации заявлять, а о введении режима тишины, а также предусмотреть не просто санкции за его нарушение, а жесточайшие санкции за обстрелы АЭС», — приводит слова Рогова РИА Новости.

По его мнению, такие меры смогли бы отрезвить украинских националистов, которые ставят мир под угрозу ядерной катастрофы.