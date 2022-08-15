Москва, 15 августа, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Новость о том, что газохранилища Германии на сегодняшний день заполонены на 75%, прокомментировал 15 августа российский сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале.

Пушков Алексей

«Власти Германии утверждают, что страна сможет пережить зиму даже в случае полного прекращения поставок газа из России. Так ли это, покажет только зима. И насколько пережить — тоже вопрос», — написал он в своём сообщении.

Также российский сенатор отметил, что пока не ясно, как такой вариант развития ситуации отразится на экономике и промышленности Германии, и добавил, что прогнозы экспертов и предпринимателей из ФРГ на этот случай достаточно мрачные.

«Зима станет важным тестом», — заключил Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил, что Германии необходимо сократить потребление газа на 20% для предотвращения дефицита топлива предстоящей зимой.