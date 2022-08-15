Ростов-на-Дону, 15 августа, 2022, 09:06 — ИА Регнум. О передаче приходу храма святого Георгия Победоносца — главному православному воинскому храму Южного военного округа — иконы 12 печёрских зодчих, считающихся первыми строителями на Руси, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Булатова Екатерина ИА REGNUM В храме

Передача образа 12 греческих зодчих, строителей соборной Успенской церкви Киево-Печерской Лавры, состоялась накануне Дня строителя. Праздничное богослужение возглавил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. За богослужением молились военнослужащие Южного военного округа, прихожане.

Храму также передана Августовская икона «Явление Богоматери русскому воинству в 1917 году».

ИА REGNUM напоминает, что в мае 2021 года было подписано положение о присвоении статуса главного православного воинского храма Южного военного округа храму в честь святого великомученика Георгия Победоносца, расположенному на улице 339-й Стрелковой дивизии в Ростове-на-Дону.