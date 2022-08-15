Грозный, 15 августа, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В Чечне открыли курсы для желающих получить подготовку по управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Они действуют на базе Российского университета спецназа. Окончившие курсы получат специальность пилота-оператора, которая пригодится для многих направлений при проведении спецоперации. При этом эта специальность останется одной из перспективных и востребованных и в гражданской жизни, отметил глава Чечни Рамзан Кадыров, рассказавший об открытии курсов.

Sinky БПЛА

«Лучшие квалифицированные инструкторы дадут все необходимые знания будущим специалистам, покажут, как точечно осуществлять наведение и корректировку работы артиллерии, выявлять расположение и перемещение противника. Также желающие обучиться узнают, как обеспечивать воздушное патрулирование своих позиций, сопровождать колонны техники, проводить разведку маршрута движения, выполнять аэрофотосъёмки для создания карт местности с высокой детализацией, транспортировать различные грузы, взаимодействовать с штурмовыми группами в условиях боевого контакта на удалении до 5 км», — написал глава Чечни.

Он также отметил, что в университете спецназа собрано множество образцов летательных аппаратов, закупленных у лучших в мире разработчиков.

Как ранее сообщалось, в университете спецназа в Гудермесе проходят подготовку добровольцы, которые после обучения у инструкторов направляются в Донбасс для участия в специальной военной операции.