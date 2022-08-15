Кызыл, 15 августа, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки зарегистрирован 121 новый случай заражения коронавирусом, что на шесть случаев больше, чем за предыдущий день. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Лидером по приросту стал Кызыл, где выявлено 89 новых носителей. Диагноз также подтвердился у жителей Тандинского, Кызылского, Каа-Хемского, Овюрского и других районов. Общее число случаев инфицирования с начала года достигло 13 749.

«На лечении находится 1175 человек, в том числе на стационарном — 146. В тяжелом состоянии 6 человек. К аппарату ИВЛ подключен 1 больной», — отметили в минздраве.