Кемерово, 15 августа, 2022, 09:07 — ИА Регнум. В Горловке (ДНР) живут героические люди. Об этом заявила заместитель министра образования Кемеровской области Любовь Голубицкая, которая провела в городе три месяца.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Первые впечатления — чистый, уютный город, очень доброжелательные жители. При этом каждый день проходят обстрелы, — отметила она. — В этом городе воинской славы живут героические люди: коммунальщики, которые под обстрелами восстанавливают разрушенные объекты, работники образования, и здравоохранения, которые продолжают свою работу в таких условиях. Сейчас идет интенсивная подготовка к зиме, она осложняется отсутствием централизованного водоснабжения. Самое главное — люди верят, что наступит мир, что Россия придёт навсегда».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 15 августа в 5:00 (время местное) в Кемеровской области стартовал медиамарафон в поддержку Горловки. Итоги будут подведены в 21:30 в прямом эфире на телеканале «Россия 24».

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Напомним, что кузбасский власти заявили, что регион поможет в восстановлении объектов промышленности и гражданской инфраструктуры Горловки.