Тацинский район, Ростовская область, , 09:04 — REGNUM В Тацинском районе Ростовской области ландшафтный пожар уничтожил несколько строений, в том числе жилые дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Горит сухая трава Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По уточненной информации, вследствие ландшафтного пожара уничтожено огнем два дома, повреждены частично три дома. Огонь также повредил два легковых автомобиля и грузовик с прицепом.

С 15 августа на месте происшествия будет работать комиссия, которая оценит ущерб, нанесённый разгулом огненной стихии.

Огонь вспыхнул в посёлке Жирнов днём 14 августа. Борьбу с пожаром на протяжении нескольких часов вели 48 человек и 18 единиц техники. В результате случившегося никто не пострадал.