Тацинский район, Ростовская область, 15 августа, 2022, 09:04 — ИА Регнум. В Тацинском районе Ростовской области ландшафтный пожар уничтожил несколько строений, в том числе жилые дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Горит сухая трава

По уточненной информации, вследствие ландшафтного пожара уничтожено огнем два дома, повреждены частично три дома. Огонь также повредил два легковых автомобиля и грузовик с прицепом.

С 15 августа на месте происшествия будет работать комиссия, которая оценит ущерб, нанесённый разгулом огненной стихии.

Огонь вспыхнул в посёлке Жирнов днём 14 августа. Борьбу с пожаром на протяжении нескольких часов вели 48 человек и 18 единиц техники. В результате случившегося никто не пострадал.