15 августа 2022 | Время чтения 6 мин

Для кого-то сленг остановился на таких словах, как "варёнки", "хаер", "капуста" и других. И кто-то из нового поколения уже может сказать, что это кринж. Мы разберёмся, что такое сленг, в чём заключается его роль в современном обществе, а также обратимся к краткой истории молодёжного сленга в России. Мы сможем понять, что означают слова, которые можно услышать в речи подростков.

Татьяна Титаева, , 11:45 — REGNUM Современное общество стало меняться намного быстрее, чем это было раньше. Мы живём в мире, где ежедневно ведутся научные разработки в различных сферах. Каждый год миру открываются новые технологии и гаджеты. Изменения касаются и языка. Корреспондент ИА REGNUM решил разобраться, для чего нам нужен сленг и как его применять.

Русский язык Иван Шилов © ИА REGNUM

Для кого-то сленг остановился на таких словах, как «варёнки», «хаер» и «капуста». А кто-то из «нового поколения» уже может сказать, что это кринж.

Что такое сленг?

В большом толковом словаре русского языка под редакцией С. А. Кузнецова сленг трактуется как «речь социально или профессионально обособленной группы; жаргон» или «элементы речи, не совпадающие с нормой литературного языка (обычно экспрессивно окрашенные)».

Но мы обращаемся именно к молодёжному сленгу, который явно выходит за рамки социальной и профессиональной группы, объединяя представителей группы, ограниченной лишь возрастными рамками. Хотя и старшее поколение может использовать эти слова. Чаще всего для того, чтобы понять, чем живёт современная молодёжь.

«В живом языке всегда будут появляться новые слова, какие-то слова будут модными, какие-то будут устаревать. Сленг тоже будет. И это хороший признак», — пишет анонимный пользователь на одном из форумов в интернете.

Студенты Наталья Стрельцова, ИА REGNUM

Сленг можно найти почти под каждой публикацией групп в социальных сетях, популярных среди молодёжи. Пользователи используют слова для выражения своих эмоций. Если пост смешной, можно увидеть «лол», если новость неприятная и вызывает чувство стыда, в комментариях пишут «кринж».

Эту группу слов можно считать отчасти недооценённой. Если молодёжь активно использует эти слова в речи, то старшее поколение может выступать против или вовсе критиковать её за засилье сленга в речи. Чаще всего главным аргументом является то, что у всех этих слов есть свой аналог в русском языке.

Зачем люди используют сленг?

Роль сленга в современном обществе имеет две формы: явную и скрытую. Явная роль — это та, которую человек сам для себя определяет. Так, чаще всего в интернете люди используют эти слова, чтобы в одном уместить сразу несколько. Ведь современный мир настолько быстро меняется, что расписывать свои эмоции или мнение порой нет времени и возможности.

Для наглядности можно использовать сленговое слово «краш». Молодёжь, а особенно подростки, применяют его, когда хотят сказать о человеке, который очень нравится, чаще всего тайно или невзаимно. Согласитесь, намного быстрее написать «он — мой краш», чем «я в него влюблена». Причём крашем может стать кто угодно: знакомый человек, популярный, герой игры/фильма/сериала/книги. Более того, от слова образовался глагол «вкрашился», заменивший «влюбился» для зумеров (поколение, рождённое после 2003 года).

Скрытая роль сленга заключается в том, что эти слова можно воспринимать как социальные сигналы. Если ты используешь сленг в своей речи, значит, ты косвенно причисляешь себя к той социальной группе, которая также использует эти слова. Пользователь как бы говорит «я свой», ведь если ты применяешь эти слова, значит, ты знаешь их значение и контекст, в котором они будут уместны. Если для общения на перемене в школе это будет нормально, то на уроке уже нет — даже при том, что участники диалоги не меняются. У мемов в интернете роль схожая.

Как сленг приходит в нашу речь?

Сленг, прежде всего, вещь, которая присуща различным субкультурам. Такие слова были ещё в конце 1940-х и до начала 1960-х годов, во времена «стиляг». Молодые парни и девушки называли «бродвеем» центральную улицу города, а слово «дринкать» использовалось в значении пить. Как мы видим, здесь есть прямое отношение к западной, а именно американской культуре, которой интересовались стиляги.

Стиляги Цитата из к/ф «Стиляги». реж Валерий Тодоровский. 2008. Россия

Следующий этап активного внедрения сленга в русский язык приходится на 80-е годы двадцатого столетия. Именно тогда появились культовые «варёнки». В 90-х язык пополнился жаргонами. На это повлияло засилье бандитизма. Кому-то требовалась «крыша», за которую нужно было платить «лавэ». На распространение сленга 90-х также повлияла массовая культура. По радио крутили шансон, про организованную преступность снимали фильмы и сериалы.

Новый век подарил России разнообразие субкультур. Эмо, готы, скинхеды, панки, околофутбольные фанаты (офники) буквально делили молодёжь на социальные группы. При этом иногда между ними происходили открытые столкновения.

Готы, к примеру, называли наземный транспорт «катафалками», а офники называли «демократизатором» резиновую дубинку сотрудников правоохранительных органов.

Несмотря на то, что сейчас в России нет ярко выраженных масштабных субкультур, сленг всё равно приходит в нашу жизнь, чаще всего от английского, в котором также появляются новые слова. Этим мы обязаны культурной глобализации. Наиболее активно сленг продвигают в рэпе. Музыканты пишут тексты с обилием слов, которые обозначают определённые вещи, о которых иногда может знать только ограниченный круг лиц. Так они транслируют, например, что они «тру гангста рэперы» (рэперы, которые действительно знакомы с гангстерской тематикой). Иногда сторонние слова используют для обозначения определённых видов наркотиков, правоохранительных органов. Это также расширяет язык этой группы.

Появление новых социальных сетей также расширило сленг российской молодёжи, особенно тех, которые предназначены для публикации коротких вертикальных роликов. Они стёрли географические рамки между странами. Любой пользователь теперь может спокойно перейти на страницу к другому пользователю и увидеть, как и чем живёт человек. Так мир узнал слово «краш».

Еще одним очень важным источником сленга стали компьютерные игры, так как большая часть из них в базовой версии идёт на английском языке. Всеобщий доступ к любым играм, технике, а также популяризация киберспорта стали катализатором внедрения сленга. Так, чтобы пропустить что-то, говорят «скипнуть» (от англ. skip — пропускать).

Кстати, если послушать общение игроков во время онлайн-игры, то человеку, который не разбирается в этой сфере, будет сложно понять, о чём идёт речь и что надо сделать. Но это уже не совсем наша тема, это скорее профессионализмы, так как эти слова используют не все, только игроки, и в основном непосредственно во время игры.

Геймеры Marco Verch

Какие слова сейчас часто использует молодёжь?

Жиза — слово, которое чаще используется для ситуации, которая когда-то происходила у человека. Однако иногда, если транслируют что-то абсурдное, выходящее за рамки, слово могут использовать с иронией.

Тильт — состояние, при котором человек испытывает гнев и злость из-за неудач, отчего теряет контроль над ситуацией и допускает много ошибок.

Кринж — чувство, когда видишь что-то неприятное, стыдное, когда хочется провалиться сквозь пол.

Имба — что-то, что даёт явное преимущество перед другими, что-то высокое, улучшенное. Изначально использовалось среди геймеров.

Криповый — страшный, вызывающий мурашки.

Рофл — прикол. Также используется для обозначения эмоции «громко смеяться».

Токсик — человек, который своими поступками, словами и даже мимикой пытается «отравить» жизнь собеседника. Тот, кто портит настроение и провоцирует на конфликт.

И всё же сленг — это хорошо или плохо? На этот вопрос каждый человек находит ответ сам. Для кого-то эти слова в порядке вещей или, например, для киберспортсменов — часть их работы. Сленг — культурный код, который свидетельствует о принадлежности человека к какой-то группе. А по некоторым словам можно узнать временные рамки его применения и даже историю появления. Массовая культура охотно использует сленг как способ привлечь внимание молодёжи.