Элиста, 15 августа, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Поздравляя строителей с профессиональным праздником, глава Калмыкии Бату Хасиков в своём телеграм-канале опубликовал архивную фотографию.

Glava.region08.ru Бату Хасиков

«С детства участвовали в строительном процессе. Это тяжёлая, но приятная работа, потому что видишь результат и радуешься этому. Будем продолжать созидать вместе с теми, кто не боится трудиться», — подписал снимок руководитель региона.

Ранее глава Калмыкии отметил, что в республике не только строятся и ремонтируются социальные объекты, но и благоустраиваются общественные пространства. Впервые за долгое время в Элисте приступят к созданию нового современного микрорайона «Молодёжный», рассчитанного более чем на 3 тыс. человек.