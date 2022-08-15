Джакарта, , 09:02 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что национальный запас риса до апреля 2022 года достиг 10,2 млн тонн, что доказывает, что Индонезия имеет хорошую систему продовольственной безопасности, сообщает Antara.

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«Наши запасы риса на полях были самыми высокими на конец апреля 2022 года и составили 10,2 млн тонн», — заявил президент Индонезии в Джакарте.

Президент объяснил, что запасы риса, которыми владеет Индонезия в разгар мирового продовольственного кризиса. В течение последних трех лет с 2019 по 2021 год Индонезия также последовательно не открывала импорт риса, поскольку национального производства достаточно для удовлетворения продовольственных потребностей. Согласно зарегистрированным данным, среднее производство риса в стране достигло 31,3 млн тонн в 2019–2021 годах.

«Мы надеемся, что не будем импортировать кукурузу в ближайшие 2-3 года, как рис, который не импортировался в течение трех лет», — заявил президент Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия получила награду от международного института исследований риса (IRRI) за успехи в достижении самообеспеченности рисом и улучшении системы продовольственной безопасности.

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