Якутск, , 09:02 — REGNUM В Якутии встретили премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Он приземлился в аэропорту столицы региона, сообщил телеграм-канал радио Маяк.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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В Якутска председатель правительства России будет обсуждать природные ЧС, их предотвращение и устранение последствий. Кроме того, Михаилу Мишустину покажут IT-парк.

В Якутии премьер-министр РФ находится впервые. В столице региона усилены меры безопасности. Жители Якутска шутят в соцсетях, что, перед своим визитом Михаил Мишустин сделал для благоустройства города больше, чем глава города Евгений Григорьев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Михаил Мишустин находился с визитом в Горно-Алтайске в республике Алтай. Там он провёл совещание по вопросам развития индустрии туризма и гостеприимства.