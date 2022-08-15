Урумчи, Китай, 15 августа, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Пятеро чиновников из города Шигадзе в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на юго-западе Китая были сняты с должностей за невыполнение в полном объеме мер по предотвращению эпидемии, объявили городские власти. В связи с новой вспышкой город расширил общегородские меры по управлению, и на данный момент выявлено 39 подтвержденных случаев заболевания, сообщает 14 августа газета Global Rimes.

zhizhou deng Коронавирус в Китае

По словам властей, пять чиновников, включая главу и заместителя главы городской комиссии по здравоохранению, были сняты со своих должностей, поскольку они плохо справлялись с профилактикой эпидемии и борьбой с ней. По состоянию на 10 августа в городе было выявлено 39 случаев заболевания, в том числе 31 бессимптомный носитель и восемь подтвержденных случаев, сообщили власти. Все пациенты прошли лечение в специально отведенных больницах, и они находятся в стабильном состоянии, сообщили власти на брифинге для прессы в четверг.

Заместитель директора городского центра по контролю и профилактике заболеваний Лю Фэй заявил на пресс-брифинге, что эпидемическая ситуация тяжелая, с особенностями семейных кластеров. Согласно подтвержденным случаям, эпидемия «очень заразна» и быстро распространяется с коротким периодом диагностики, а число положительных случаев все еще растет, сказал Лю.

Город продлил режим чрезвычайной ситуации, попросив местных жителей оставаться дома еще три дня, учитывая тяжелую эпидемическую ситуацию в городе. Город собрал более миллиона ПЦР-тестов. Город пообещал предоставить бесплатное жилье застрявшим туристам в городских районах города с 8 августа до конца локдауна, чтобы выразить свою благодарность за понимание и поддержку туристов.