Вашингтон, 15 августа, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Джек Кейн, генерал армии США в отставке, заявил, что выводом войск из Афганистана США вернули себя в положение, существовавшее до 11 сентября 2001 года. Охарактеризовав нынешнюю ситуацию в Афганистане как «трагическую» и «предотвратимую», он сказал, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут и впредь укрывать террористические группировки.

The U.S. Army Военные США

По сообщению New York Post, генерал Кейн, в прошлом воевавший в Афганистане, заявил: »Реальность такова, что Афганистан стал убежищем для терроризма. В своё время мы вошли в Афганистан и остались там на два десятилетия, чтобы угроза терроризма снова не коснулась американского народа. Но теперь мы вернулись к исходной точке».

New York Times недавно сообщила, что разведывательные службы США в своей последней оценке пришли к выводу, что «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не восстановила свои позиции в Афганистане после вывода американских войск из Афганистана и что лишь горстка старых членов сети находится в Афганистане.

Эта оценка была обнародована после того, как лидер группировки Айман аз-Завахири был убит в Кабуле в результате атаки американского беспилотника, но некоторые иностранные эксперты по борьбе с терроризмом считают отчёт «чрезмерно оптимистичным».

Критикуя вывод американских войск из Афганистана, Джек Кейн сказал: »Каков был результат этого решения? «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снова вернулся к власти и приютил «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».