Иркутск, , 09:00 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области сообщает подробности серьезного ДТП, произошедшего накануне, 14 августа, в 18:30 по местному времени на пятом километре автодороги «Ново-Ленино — Максимовщина».

Иркутская область. ДТП на пятом километре автодороги «Ново-Ленино — Максимовщина» МВД

Как предварительно установили полицейские, водитель Toyota Dyna двигался в направлении села Мамоны, а находившаяся за рулём Toyota Platz 39-летняя женщина ехала со стороны Ленинского района Иркутска.

В результате ДТП от полученных травм скончался 29-летний мужчина, находившийся в машине Toyota Dyna. Ещё два человека из указанной иномарки и водитель Toyota Platz госпитализированы в медучреждение.

В настоящее время следователями по ДТП Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области собираются и изучаются необходимые материалы. По сведениям полицейских, автомобиль Toyota Dyna ранее был похищен с одного из дворов микрорайона Ново-Ленино.

Правоохранителями проводится всесторонняя проверка, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с 8 по 14 августа в Иркутской области произошло 44 дорожно-транспортных происшествия, в которых пять человек погибли, 62 получили травмы различной степени тяжести, из них 17 — несовершеннолетние.

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