Москва, 15 августа, 2022, 08:59 — ИА Регнум. У США нет столько вооружения, сколько необходимо киевскому режиму для того, чтобы оказать влияние на ход боевых действий. Об этом заявил генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос в эфире на YouTube-канале Politeka.

Mil.ru Спецоперация

По его словам, у России есть неоспоримое преимущество в процессе проведения спецоперации на Украине, ведь военная промышленность работает в режиме нон-стоп.

«ВПК США только начал работать, чтобы создать требуемое Украине число боеприпасов. Но чтобы поставлять их нужное количество — необходимо время.

Это не игра Call of Duty, это не так быстро — мышкой клацнул, и появились боеприпасы и техника», — пояснил Кривонос.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа украинские войска обстреляли Херсон и его пригород.

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