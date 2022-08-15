Петропавловск-Камчатский, 15 августа 2022, 08:59 — REGNUM Уровень заболеваемости COVID-19 вырос вдвое на прошлой неделе по сравнению с предыдущей. За этот период заразились коронавируской инфекцией 330 человек, сообщили в пресс-службе правительства края.
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В регионе увеличивают места для пациентов с коронавирусом, которые нуждаются в госпитализации — в ковидных стационарах занята 81 койка из 115.
Губернатор региона Владимир Солодов предложил выявить главные места, где есть высокий риск распространения заболеваемости.
Решение будет принято по итогам этой недели.
Как сообщало ИА REGNUM, в Камчатском крае создают дополнительные койки для больных коронавирусом. Цель увеличения количества мест — не допустить резкого подъёма заболеваемости и своевременно оказывать помощь пациентам с COVID-19.