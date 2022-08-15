Петропавловск-Камчатский, 15 августа, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Уровень заболеваемости COVID-19 вырос вдвое на прошлой неделе по сравнению с предыдущей. За этот период заразились коронавируской инфекцией 330 человек, сообщили в пресс-службе правительства края.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В регионе увеличивают места для пациентов с коронавирусом, которые нуждаются в госпитализации — в ковидных стационарах занята 81 койка из 115.

Губернатор региона Владимир Солодов предложил выявить главные места, где есть высокий риск распространения заболеваемости.

Решение будет принято по итогам этой недели.

«Я попрошу на этой неделе выработать рекомендации по применению масочного режима», — сказал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM​, в Камчатском крае создают дополнительные койки для больных коронавирусом. Цель увеличения количества мест — не допустить резкого подъёма заболеваемости и своевременно оказывать помощь пациентам с COVID-19.