Москва, , 08:58 — REGNUM Американские власти не должны вмешиваться ни в какие расследования, проводимые правоохранительными органами. Об этом в телеграм-канале сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Она прокомментировала слова пресс-секретаря Джо Байдена Карин Жан-Пьер о том, что Белый дом не вмешивается в расследование дела о документах в доме Дональда Трампа.

«А почему тогда в другие расследования вмешивается? — написала Захарова. — Белый дом и Госдеп не должны вмешиваться ни в одно другое расследование, которое происходит в суверенном государстве, раз не вмешивается в расследования американские».

Как сообщало ИА REGNUM, если Конгресс США «объявит» Россию страной — спонсором терроризма, отношений между двумя странами больше не будет, заявила Мария Захарова.