Лондон, , 08:56 — REGNUM В Великобритании более 70% компаний пострадали из-за действий антироссийских санкций, пишет Daily Mail со ссылкой на данные опроса британского страхового брокера Mactavish.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так, согласно данным опроса, порядка 71% компаний, зарегистрированных на территории Великобритании, оказались подвержены прямому негативному влиянию введенных против России ограничительных мер.

Отмечается, что порядка 44% компаний потеряли из-за санкций поставщиков, а 42% заявляют о проблемах с персоналом. Вместе с тем 92% финансовых компаний терпят убытки, поскольку часть их активов и приобретенных ценных бумаг связана напрямую с РФ.

Кроме того, 84% британских авиакомпаний заявили об убытках из-за застрявших в России лизинговых самолетов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Гордон Браун призвал Бориса Джонсона и кандидатов на пост премьера страны согласиться на принятие чрезвычайного бюджета, в противном случае британцы столкнутся с «зимой нищеты».

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